"No puedo atacar todos los días", decía Egan Bernal en la jornada de descanso del Giro de Italia. Y es que no es necesario atacar para sacar grandes diferencias. Bien lo sabe el corredor colombiano. Su inteligencia y liderazgo le sobran. A pesar de su juventud, sabe manejar con maestría todas las situaciones que pueden acontecer. Y hoy el sterrato era una jornada clave para estar atentos.

La estrategia del Ineos-Grenadiers era evidente, teniendo en cuenta que el ciclista de Zipaquirá se mueve como los ángeles en estas lindes. La escuadra británica endureció el grupo de favoritos en el primer tramo de sterrato. El motor de Filippo Ganna destrozó por completo el pelotón y quedaron cortados Remco Evenepoel y Aleksandr Vlasov. Era la primera señal de que hoy el Ineos tenía ganas de aprovechar el momento dulce que está viviendo Egan Bernal.

El Astana decidió coger el testigo en la segunda sección de sterrato, con un Luis León Sánchez extraordinario, para los intereses de Vlasov. Evenepoel no tenía el día o las piernas le fallaban y en todo momento se mantenía en la parte trasera del pelotón. El tercer sterrato volteó por completo el grupo de favoritos.

Las nuevas normas de la UCI no gustan en el pelotón

Nula estrategia del Deceuninck-Quick Step

El Ineos no esperó la oportunidad. Al ver que Evenepoel no rodaba en condiciones, subió el ritmo Gianni Moscon. En ese momento, presenciamos una situación curiosa. El ciclista belga, que estaba sufriendo, se quedó atrás en solitario. Su compañero, Joao Almeida, decidió seguir la estela del grupo de Bernal y no esperarle.

Evenepoel, insistente, hablaba por el pinganillo con su equipo y, podemos intuir, que se le quitó descontento con la táctica del conjunto belga. Finalmente, el ciclista portugués se descolgó del pelotón principal para esperar a su compañero, tras una serie de mensajes del Deceuninck por el pinganillo. Una situación, que refrenda la nula confianza que tienen entre ambos corredores y una falta de descoordinación que supone perder un posible Giro de Italia.