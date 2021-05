La estrategia del Ineos-Grenadiers está clara hasta el final del Giro de Italia. Saben que Remco Evenepoel es un auténtico especialista en la lucha contra el reloj y tienen constantemente en su mente la contrarreloj final de 30 kilómetros con llegada a Milán -prácticamente llana-. Una crono que le viene a la perfección al corredor belga.

Con ese horizonte a la vista, la orden del líder, Egan Bernal, o en su defecto, de la dirección del conjunto británico, es endurecer las carreras de media o alta montaña. Quieren aprovechar cualquier resquicio meteorológico para acelerar el ritmo del pelotón. Por eso, la primera parte de la carrera de hoy tiene un componente estratégico, como decimos, clarividente. El Ineos-Grenadiers aprovechó el viento de cara que soplaba -con zonas abiertas y menos resguardadas- para romper el grupo. Se formaron varios abanicos y quedaron cortados el líder de la maglia rosa, Attila Valter, Remco Evenepoel, Romain Bardet o Vinvenzo Nibali.

El nerviosismo y la tensión se apoderaron de la carrera, mientras que el potencial del Ineos hacía estragos al resto de equipos favoritos. La potencia de Filippo Ganna tirando del grupo es agua bendita para los espectadores. Como hemos comentado en anteriores jornadas, no sabemos si ganará o no Egan Bernal, pero en caso afirmativo, la escuadra británica tendría que subirle el sueldo al corredor italiano. Se deja el alma en cada carrera por su líder y es digno de elogio. El esfuerzo del equipo, finalmente, no surtió efecto al reagruparse el pelotón.

El ímpetu inicial también se dejó ver en el repecho final cuando Gianni Moscon volvió a coger el mando del grupo de favoritos, acompañado por Bernal, pero sin generar diferencias, al tratarse de una rampa corta de 2 kilómetros. Este espíritu combativo es una señal de lo que va a ocurrir en las próximas etapas. No van a perder ninguna oportunidad por vestir la maglia rosa.

El equipo de Bernal es el más potente con diferencia del Giro de Italia y todo va a depender de las piernas de Remco Evenepoel. Sin menospreciar al Deceuninck-Quick Step, que cuenta con grandes rodadores, como Almeida, Cavagna u Honoré, es una evidencia que el equipo belga no está al nivel de capacidad física que el Ineos. Así que, la principal pregunta que nos hacemos: ¿Hasta dónde aguantarán las piernas y el talento de Evenepoel? Me inclino a pensar que hasta que no lleguemos a puertos de montaña con más de 2.000 metros de altitud, donde posiblemente se quede sin compañeros, dudo que empezaremos a ver grandes diferencias, en el caso de que las haya.

El Deceuninck-Quick Step tiene que estar tranquilo, en cierta medida, porque Evenepoel está por delante en la clasificación general. Sí, son solo cinco segundos respecto a Bernal, pero hay que sumar la diferencia que logre previsiblemente en la contrarreloj, así que su estrategia, claramente, es dejar hacer y no desgastarse. A fin de cuentas, sin infravalorar a Attila Valter, todo apunta que el ciclista hungaro perderá la maglia rosa cuando la alta montaña haga acto de presencia.