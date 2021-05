La final de la Champions League entre el Manchester City FC y el Chelsease disputará en el Estádio do Dragão de Oporto, tras la oferta de organizar el partido por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y las autoridades portuguesas.

La final originalmente estaba planificada para disputarse en el Estadio Atatürk de Estambul, pero tras la decisión del Gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en el lista roja de destinos de viaje COVID-19, la disputa de la final en ese país habría significado que ningún aficionado de los clubes finalistas habría podido viajar al partido. Tras un año donde los aficionados han estado fuera de los estadios, la UEFA pensó que había que hacer todo lo posible para asegurar que los aficionados de los dos finalistas pudiesen asistir.

“The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ⬇️“