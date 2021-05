La bielorrusa Aryna Sabalenka es la nueva reina del Mutua Madrid Open tras vencer a la número uno del mundo, Ashleigh Barty, por 6-0, 3-6 y 6-4. Gana así si primer título en Madrid, que es, además, el primero sobre tierra batida.

Sabalenka solo necesitó una hora y 40 minutos para llevarse este triunfo que le permitirá ascender al 'Top 5' mundial. Pero no fue un partido fácil ya que Barty, verdugo de Paula Badosa en semis, pareció reaccionar después de una primera manga en la que la nueva campeona de Madrid fue un ciclón.

En solo 25 minutos Sabalenka asestó un set en blanco (6-0) a la número uno mundial, que estaba completamente descolocada sobre la pista Manolo Santana.

Barty no sabía qué hacer para contener a su rival que, no solo le rompió sus tres servicios en esta manga, si no que se mostró muy superior también cuanto tenía su saque.

Reacción de Barty en el segundo set Pero en la segunda manga la australiana reaccionó. Aprovechó cuatro errores no forzados de Sabalenka y le asestó el primer 'break' de la final a su rival. Después confirmó esa rotura con un punto en blanco (2-0) y consiguió poner nerviosa a la bielorrusa que hasta ese momento había sido la dominadora absoluta del choque. Sabalenka estableció la igualada (2-2), pero Barty estaba mejor ahora. La número uno mundial remontó un 15-40 adverso y consiguió un nuevo 'break' en el sexto juego. Después, volvió a asestarle una rotura en el noveno juego y forzó la tercera manga (3-6). Sabalenka, que no había perdido parcial alguno en todo el torneo, cedió el primero en la final.



