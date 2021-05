Todo listo para la temporada de triatlón. Algunas competiciones a nivel local ya están en marcha, mientras el calendario guarda el 15 y 16 de mayo como fecha de inicio de las Series Mundiales en Yokohama, Japón. Todo un guiño al país del sol naciente en año olímpico.

Pero no hace falta irse tan lejos para ver y practicar triatlón. En Rivas-Vaciamadrid, a 15 kilómetros de la capital de España, funciona desde hace 30 años el club de triatlón más importante a nivel nacional. Se trata del CT Diablillos de Rivas.

Fundado en 1991 como una escuela, actualmente cuenta con cerca de 450 inscritos, de los que unos 200 son en categorías de formación, según sus propias cifras, y encabezan el ranking de clubes de la Federación Española de Triatlón (Fetri).

"Si tuviéramos más capacidad en cuanto a estructuras, podríamos seguir creciendo". Quien nos lo cuenta es Daniel Puerta, director técnico de Diablillos de Rivas y uno de los conocedores del devenir del club casi desde su fundación: "Llegué a vivir a Rivas en el 92 y he mamado la filosofía del club".

Una filosofía que se resume en una escala de valores como "la cohesión y la unión de la filosofía de grupo, de amistad, de la familia. El arraigo que hemos tenido a través de las familias es una parte importante de la vida del club. Los hijos de los que formamos la primera generación van entrando ahora".

Se puede decir, por tanto, que Diablillos es un club familiar, una afición que se transmite de padres a hijos. El ejemplo nos lo da Paula García Godino, triatleta federada y madre de dos hijas: "La mayor, de cuatro años, ha empezado la semana pasada a montar en bici y ha hecho un día de carrera a pie y estamos esperando a ver si se mete en la piscina".

Pero García Godino tiene claro que lo importante es "que disfrute" y en ningún caso forzarla. El suyo es un ejemplo de dedicación al triatlón, ya que compagina la competición con su servicio como policía nacional. Y, además, ha dado a luz a su segunda hija hace meses.

"Gracias a la Agrupación Deportiva de la Policía Nacional en los periodos de competición nos liberan del servicio. Pero en el día a día tienes que hacer un 'tetris'. Si se quiere estar en lo más alto a nivel nacional, estamos hablando de meter mínimo dos o tres sesiones diarias y no descuidar ninguna de las tres disciplinas, así como sesiones de gimnasio. Más o menos ronda las 20 horas semanales".

García Godino sabe de lo que habla, no en vano ha sido campeona de España de triatlón, acuatlón y duatlón, además de campeona del mundo de paratriatlón como guía de Susana Rodríguez.

Otro que sabe lo que es ganar con la camiseta de Diablillos es Jorge Figueras, campeón de Madrid de duatlón y segundo de España a sus 17 años, y "con muchas ganas de empezar el triatlón porque es lo que más entrenamos y nadamos un montón". Figueras puede dar fe de ese deseo de pasarlo bien que tiene Paula García para su hija mayor.

"Cuando empecé con once años no entrenábamos como tal, sino que quedábamos para hacer juegos. En categorías más mayores sí que haces un entrenamiento más intenso para poder competir, pero se compite no por resultados sino para pasártelo bien", nos resume Figueras.

“El compañreismo, la humildad, la solidaridad y el respeto son los valores fundamentales que transmite el club“

Y es Figueras el que nos da una pista de la filosofía del club: "Hay un lema muy famoso en el club que dice 'si eres diablillo, compartes el bocadillo. Nos intentamos ayudar todos, hay mucho compañerismo, hay mucha familia y cada año viene gente nueva. Todo el mundo coincide en que desde fuera se creen que es un club de élite, pero por dentro somos como una familia y estamos súper unidos".