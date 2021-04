En esa misma línea, y en contra de la Superliga, se ha pronunciado el vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, que defendió un deporte europeo basado "en valores, en la diversidad y en la inclusión".

“(1/2) We must defend a values-driven European model of sport based on diversity and inclusion. There is no scope for reserving it for the few rich and powerful clubs who want to severe links with everything associations stand for:“