La edición de 2021 de Roland Garros no se disputará en las fechas previstas, sino una semana más tarde de lo previsto, para poder acoger a más número de espectadores, según han anunciado los organizadores de este Grand Slam parisino.

“The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros“