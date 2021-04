Un Madrid en crisis deportiva e institucional no tenía los mejores argumentos para afrontar la vuelta en Anfield. El presidente interino, Vicente Boluda, quien había accedido al cargo por la dimisión de Ramón Calderón a raíz de un escándalo en una asamblea de socios, dijo en una entrevista: "Les vamos a 'chorrear'".

El 'chorreo' se quedó en el vocabulario del antimadridismo a partir del partido de vuelta, en que los blancos fueron arrollados por 4-0 en Liverpool. Más aún teniendo en cuena que abrió la goleada Fernando Torres, ídolo de los atléticos, con doblete de Gerrard y el cuarto de Dossena.

Tendrían que llegar mejores tiempos para el Madrid para devolverles la moneda, pero eso no fue hasta la temporada 2014-2015, en la que los vigentes campeones de la temporada anterior resolvían el partido en Anfield en la primera parte con goles de Cristiano Ronaldo y dos de Benzema. Un gol del francés en el siguiente partido en el Bernabéu sellaría el pase a octavos para los blancos.