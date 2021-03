Completaron la zona de puntos el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el español Carlos Sainz (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), que volvió a competir en la Fórmula Uno tras dos años de ausencia, tuvo que retirarse en la vuelta 34 debido a unos problemas en los frenos de su monoplaza que le obligaron a llevar el coche a los talleres.

“Absolutely gutted. Fernando is wheeled back into the garage. Never something we want to see. #BahrainGP pic.twitter.com/vgniCtGZtU“