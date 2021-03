Fernando Alonso vuelve por todo lo alto a la Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso ya está de vuelta en la Fórmula 1. El asturiano se ha puesto este sábado a los mandos de su Alpine A521, el monoplaza con el que regresará a la competición, en la segunda sesión de los test que se están llevando a cabo en Baréin.

Y pese a que hace dos años que Alonso no pilotaba en esta competición, ha marcado uno de los mejores tiempos. En concreto, el español marcó el segundo mejor tiempo, solo por detrás de Ricciardo.

“First outing done for @alo_oficial, plenty more planned for Day 02 of #F1Testing as he gets to know the #A521. pic.twitter.com/fgnlYncA6h“