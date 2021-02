Además de Nadal, hay otros dos españoles que han sido nominados a estos premios, ambos en la categoría de 'Mejor Deportista Revelación'. Se trata de Joan Mir, actual campeón del mundo de MotoGP, y el delantero hispano-guineano del FC Barcelona Ansu Fati.

Los dos optarán a este galardón frente al ciclista esloveno Tadek Pogacar, ganador del Tour de Francia, los tenistas Dominic Thiem, campeón del US Open, e Iga Swiatek, gandora de Roland Garros, y Patrick Mahomes, 'quarterback' de los Kansas City Chiefs.

“�� Our Nominees for the 2021 Laureus World Breakthrough of the Year Award, are:



⚽️ @ANSUFATI

�� @PatrickMahomes

�� @JoanMirOfficial

��‍♂️ @TamauPogi

�� @iga_swiatek

�� @ThiemDomi



�� Who do you think will win the prestigous Laureus Award?#Laureus21 pic.twitter.com/JYUcRwJZOg“