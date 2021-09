La piloto de rally Laia Sanz (GasGas) afronta su undécimo Rally Dakar consecutivo, cuya edición 2021 empieza el 3 de enero en Jeddah (Arabia Saudí), con la incertidumbre de cómo aguantará su cuerpo la prueba, al no estar todavía al cien por cien tras pasar la enfermedad de Lyme, aunque más positiva tras una buena prueba en Dubai.

"Estuve probando en el desierto y estoy un poco sorprendida de lo bien que fue. Empecé a entrenar de forma muy progresiva y los últimos días acabé con un buen 'feeling'. No es tanto un problema de la falta de moto, sino cómo estará la salud y mi cuerpo durante el Dakar", manifestó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Debido a esa enfermedad de Lyme, reconoce que ha pasado "meses muy duros" por no saber lo que le pasaba. "Tenía síntomas extraños y por lo puñetera que ha sido la enfermedad, que es difícil de eliminar y que te deja muchas secuelas", se sinceró.

"Estoy contenta de encontrarme mejor, pero todavía queda un largo camino y espero ir mejorando. El Dakar es muy duro aunque estés perfectamente bien, así que habrá que ver cómo reacciona el cuerpo al esfuerzo", matizó.

“Tranqui mamá...no correré! ������ - Don’t worry mum, I’ll be slow������ - Tranqui mare.. no correré!������ pic.twitter.com/f5UoNC9970 “

Desde 2014 entre los 20 mejores de la clasificación

Desde 2014, Laia Sanz termina entre los 20 mejores de la clasificación, casi siempre dentro del 'Top 15' o, como en 2015, siendo novena absoluta, algo inédito hasta la fecha para una mujer en el Rally Dakar, considerado el más duro del mundo.

A lomos de su GasGas RC 450F, intentará luchar contra la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata. "Ha sido un año complicado para todo el mundo por el coronavirus, pero para mí ha sido especialmente difícil", reconoció.

“Me siento con ganas de correr este Dakar. El tema de las fuerzas, veremos“

Una enfermedad de Lyme que sufrió por culpa de una picada de garrapata. "En nuestro deporte, estamos siempre en el campo y es fácil encontrarte zonas donde han pasado ovejas, y donde hay ovejas suele haber garrapatas, pero nunca piensas que te pueda pasar dos veces algo parecido y con tantas implicaciones para la salud", lamentó.

Aún así, tiene ganas de ir al Dakar. "Me siento con ganas de correr este Dakar. El tema de las fuerzas, veremos. Hay días de todo: días en los que estoy bastante bien, pero otros en los que me da un buen bajón, así que veremos una vez allí cómo me siento. El Dakar es muy duro aunque estés perfectamente bien, así que habrá que ver cómo reacciona el cuerpo al esfuerzo", manifestó.