Desde que se ha conocido la noticia del fallecimiento de Hubert Auriol, se ha sucedido los mensajes cariñososo de recuerdo al expiloto y organizador del Dakar como la del acutal director de la FIA Jean Todt quien recordó que fue el primer piloto en completar el Dakar en motos y coches.

“Triste d’apprendre la disparition d’Hubert Auriol, légende du @dakar. Il avait été le premier pilote à remporter la course à la fois en moto (1981, 1983) et auto (1992), avant de diriger l’épreuve. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/vK6giNAMCh“