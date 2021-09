Dinamarca negocia con la EHF para salvar el Europeo 2020.

A menos de un mes para que se llegue a la fecha establecida como el arranque del Europeo de balonmano femenino 2020, el 3 de diciembre, no se sabe aún a ciencia cierta y este se podrá llevar a cabo. Ante la negativa de Noruega el pasado lunes a albergar el torneo como coorganizador, la Federación Europea de Balonmano trabaja con la Asociación Danesa de Balonmano para llegar a un acuerdo y que el torneo se dispute íntegramente en suelo danés del 3 al 20 de diciembre.

Tras la retirada inesperada de la Federación Noruega de Balonmano, se está valorando la opción única danesa y en los próximos días se espera un comunicado conjunto.

"Con solo 16 días para el final, todos entienden que esta es una tarea enorme, y tenemos la suerte de contar con un organizador experimentado como la Asociación Danesa de Balonmano listo para abordarla. Sin embargo, hay muchas preguntas que deben ser respondidas y formuladas en el estado actual, estamos seguros de que llegará una decisión final, y positiva, a finales de esta semana", dice el Secretario General de la EHF, Martin Hausleitner.

Per Bertelsen, presidente de la Asociación Danesa de Balonmano, ha declarado por su parte que se están celebrando "varias conversaciones, no solo a nivel organizativo sino también político". "Dada la complejidad de la organización, no todas las respuestas llegan tan fácilmente como deseábamos. Donde estamos ahora, parece factible un anuncio para fines de esta semana", asegura.

"Todos deseábamos un escenario diferente y este campeonato se celebraba en Noruega y Dinamarca, pero ahora las cosas han cambiado y haremos todo lo posible para que este campeonato se lleve a cabo en Dinamarca", concluye Bertelsen.