El equipo Yamaha de MotoGP ha anunciado en un comunicado que el piloto francés Fabio Quartararo será piloto de su escudería a partir de la temporada 2021 hasta la 2022 en sustitución de Valentino Rossi y formará pareja junto al español Maverick Viñales, que renovó esta semana con su actual equipo.

El piloto galo de 20 años atesora siete podios -cinco segundos puestos y dos terceros- en su debut con el equipo Petronas (satélite de Yamaha) tras completar su segundo curso en esta escuadra en 2019.

"Sus resultados en su año de debut en MotoGP fueron sensacionales. Seis poles y siete podios en 2018 son un claro signo de su brillantez y excepcionales cualidades", comentó Lin Jarvis, director deportivo del equipo Yamaha, que apoyará al máximo a Quartararo esta temporada aunque no pertenezca a la estructura oficial.

El equipo japonés también ha anunciado que su actual piloto Valentino Rossi medita su continuidad en el Mundial de MotoGP y en su caso podría competir bajo un equipo satélite de la marca.

“. @ValeYellow46 will take until mid-2020 to decide whether he will remain an active rider in MotoGP in 2021. If he does continue, Yamaha offers to provide a Factory-spec bike and full engineering support Read �� https://t.co/mKV7HpEZgM #MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/Eaupwnbbvf “

Con este movimiento el equipo fundado en 1999 refuerza su apuesta por el futuro con dos jóvenes pilotos tras la renovación este martes 28 de enero del español Maverick Viñales, que se mostraba confiado en "luchar por el título mundial" junto a su actual escudería.

“I‘m extremely happy to announce that I renew my contract with @YamahaMotoGP for 2021-2022. ���� Our main objective is to be World Champion and try to bring Yamaha the number one honour again. I would like to say Thank you to Yamaha for their faith in me. �� Let's do it #12gang! pic.twitter.com/Pr8VubdqSV“