En esos momentos en la tabla de tiempos volvía a ser Marc Márquez (Honda) el más rápido, seguido por Maverick Viñales (Yamaha) y con un sorprendente Pol Espargaró (KTM) tercero.

Ese momento fue aprovechado por la Dirección de Carrera para llamar, inusualmente aunque aprovechando las circunstancias, a todos los pilotos a una reunión extraordinaria, preocupados por el percance sufrido por Oliveira, para conocer de primera mano las condiciones de la pista por el intenso viento reinante en esos instantes.

Oídas las versiones de todos los pilotos presentes en la categoría, la decisión no se hizo esperar y se optó por cancelar el resto de la jornada a la espera de una mejoría del tiempo para la jornada dominical, en la que se han alterado por completo los horarios para intentar disputar la primera y la segunda clasificación antes de los warm up o entrenamientos libres previos al inicio de las carreras (los horarios siguientes están en hora local australiana, nueve horas más que el horario peninsular español).

