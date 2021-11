La tenista catalana Paula Badosa, de 21 años, ha dicho a Efe que ahora es "muy feliz", tras superar una etapa de ansiedad y depresión, y que su inmediato reto será ganar su primer torneo ITF este año en Gran Canaria en su primera aparición en la isla.

"Estoy muy contenta de haberme situado entre las 100 mejores de la WTA -ocupa el puesto 90-, lo valoro muchísimo y me hace muy feliz", ha manifestado.

La discípula de Xavier Budó, quién también entrenó durante una década a la grancanaria Carla Suárez, ha afirmado que su espejo es la rusa María Sharapova, de quien admira mentalidad, presencia, elegancia y lucha.

Tras ser seleccionada con apenas 14 años por Conchita Martínez para integrar el equipo español en la Copa Federación, a los 15 Paula ganó el Torneo de Roland Garros en la categoría Júnior y, a los 17, se proclamó campeona de España tras vencer en la final a Carla Suárez.

"Las expectativas en mí y la presión que tenía alrededor me generaron muchísima ansiedad y lo pasé muy mal, con momentos muy duros. Pese a ello, no me arrepiento de haberlo expresado públicamente porque es algo que se debe normalizar", ha comentado.

De esta forma, la jugadora nacida en Nueva York -residían por entonces allí sus padres, modelos profesionales-, aunque formada como jugadora en España, dio a conocer el problema que padecía.

"Siempre he escuchado que tengo la suerte de hacer lo que me gusta o que lo tengo todo porque viajo y juego al tenis, pero también está la parte dura porque cada semana nos ponemos a prueba en un torneo diferente y tenemos encima una presión que no se ve", ha dicho.