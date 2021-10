El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral se ha mostrado "confiado" de cara a la Final de Copa del Rey ante el FC Barcelona aunque es consciente de "la fortaleza del rival que cuenta con un Messi al que intentarán neutralizar "esperando que no tenga su merjor día y buscando rentabilizar las ocasiones de gol que generen".

"Ningún entrenador sabe cómo parar a Messi y esperemos que no tenga el día contra nosotros, es letal en el pase, jugando por dentro, en el desborde y en todas las facetas del juego" ha querido dejar claro.

"Ambos equipos tenemos estructuras muy sólidas y serán los detalles individuales los que desnivelarán el partido, los dos equipos nos conocemos mucho y no espero grandes sorpresas", ha señalado.

"Tenemos que alcanzar nuestro máximo nivel y va a depender de nuestro coraje y centrarnos en el juego para tratar de detener al Barça como pudimos ver en los partidos de Liga y no debemos tener ansiedad por ganar el título", ha añadido.

"No vamos a cambiar nuestro estilo habitual"

"Lo normal es que el Barça genere más ocasiones de gol y nosotros debemos generar las suficientes y estar acertados para tener opciones de levantar el trofeo en el año del centenario del club", ha resaltado.

"Todos los jugadores aptos están dispuestos para jugar y no vamos a cambiar nuestro estilo habitual; el entrenador tiene que tomar decisiones, hacer descartes y ello no me va a permitir contar con todos los futbolista que es lo que menos me gusta de mi trabajo", matizó.

“Nos van a exigier al máximo en defensa“

"Si marcamos primero intentaremos marcar de nuevo para aumentar la diferencia,porque la capacidad del Barça es increíble y que nos van a exigir el máximo en el trabajo defensivo", analizó.

El técnico ha reconocido que han tenido una temporada difícil y en el partido número 61 producto de haber llegado a una final de Copa, a una semifinal de Europa League y haber quedado clasificados para la Champions.

La final no nos pilla de sorpresa y el hecho de que el Barça no haya mantenido la tensión competitiva tras su partido con el Liverpool al tener ganada la Liga pero "lo pasado no sirve de mucho y nos centramos únicamente en este partido".

“Ganar el título sería la culminación de una gran temporada“

El entrenador ha reconocido que tiene "una trayectoria exitosa pero que que es el siguiente partido el más importante y lo vamos a pelear y tratar de ganarlo desde el disfrute, pero solo el destino sabe lo que puede pasar pero lo que está claro es que van a poner todo para ganar", ha declarado.

Sobre las bajas en el Barça ha afirmado que "la ausencia de Dembélé es importante porque es un jugador que le da unas variantes muy diferentes al igual que Suárez pero tienen plantilla suficiente para suplirles con eficacia".

Finalmente ha querido dar un mensaje de ilusión para todos los aficionados valencianistas ya que "están en una final once años después con inmensas ganas de ganar esperando no tardar otros once años en volver, para elo es clave la unión".