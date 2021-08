Sin ánimo de pormenorizar en las razones, el balonmano en España se ha convertido en el típico deporte del que el público general se interesa especialmente cuando la selección española disputa un gran torneo. A esto hemos llegado hoy en día pero hubo una época, tampoco muy lejana, en la que la liga española era la más potente de Europa, y por ende, del mundo. [España - Brasil en directo, lunes 21 a las 18:00h. en Teledeporte y RTVE.es]

Hoy, ese privilegio lo ostenta la Bundesliga alemana y precisamente en el país teutón se está celebrando, a alimón con Dinamarca, el Mundial 2019. Es durante estos días de la competición cuando desde España se mira a Alemania y se lanza la pregunta de por qué el balonmano es algo especial en esas tierras.

Los españoles Iker Romero, exjugador y actual 'Team Manager' de los Hispanos, y Cristian Ugalde, jugador del TSV Hannover, conocen bien las diferencias de lo que significa el balonmano en España y el balonmano en Alemania. El vasco es segundo entrenador y el catalán extremo izquierdo en el equipo de la Baja Sajonia.

Ambos coinciden en que en Alemania se llenan los pabellones todos los fines de semana porque es algo ya intrínseco de la cultura germana. De la atracción de público se pasa al interés de los patrocinadores por figurar en el espectáculo y esa monetización hace crecer el nivel de los competidores.

"El balonmano aquí es algo más que un deporte", explica Romero. "Las familias vienen a los pabellones con sus hijos como en España con el fútbol. Por no entrar en el aspecto económico, en la prensa, en la televisión, la propaganda, etc", asevera.

"Los clubes están mucho más profesionalizados. Aquí siempre se ha llevado una línea ascendente y las propiedades de los equipos no dependen de las instituciones o de una sola empresa -como en España-. En cuanto al márketing, nos sacan cinco años de ventaja", explica el vitoriano.

El clima es un factor diferencial respecto a España

Para Cristian Ugalde hay un aspecto del que pocas veces se habla cuando se investigan las claves del triunfo del balonmano en Alemania: el clima. "Aquí en Alemania hace frío y hay períodos del año que a las tres y media o cuatro es de noche. A diferencia de España, en el que gracias al clima hay más alternativas, el acudir a un pabellón en el que no se va a pasar frío y disfrutar con el equipo de balonmano de tu ciudad es el plan perfecto para un sábado o un domingo en familia", expone el extremo.

02.52 min El extremo izquierdo del TSV Hannover analiza en RTVE.es las diferencias entre el balonmano teutón y el español.

En España tenemos mimbres para reverdecer los laureles de nuestro balonmano de clubes. Se demuestra, como cuenta Iker Romero, en la cantidad de jugadores y de entrenadores que constantemente florecen. Además, el balonmano no será parte de la cultura del país pero aquellos seguidores fieles poseen un conocimiento del juego más rico que los aficionados de otros países como por ejemplo Alemania. Lo remarca Christian Ugalde.

"Es algo que he podido comprobar aquí. La gente va a los estadios y tal vez no sabe gran cosa sobre los fundamentos del juego, se nota cuando robas un balón o cuando se viven determinadas situaciones del juego. En España yo recuerdo ir a jugar a León o a Valladolid y aunque no hubiera más de 4.000 personas, el público se metía en el partido y te influía en el juego. Algo parecido, aunque en menor escala, viví en el Veszprem húngaro", expone.

"Aquí a lo mejor no saben mucho pero acuden, les gusta apoyar al equipo de su ciudad y se sienten orgullosos. Eso es lo importante para los patrocinadores. De ahí que nosotros, los jugadores, tengamos que cumplir con los actos con los aficionados y con los patrocinadores que nos impone el club. Eso es algo que yo nunca he visto en España", confiesa el jugador barcelonés.