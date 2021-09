LeBron James sigue haciendo historia en la NBA. El alero de los Angeles Lakers necesitaba anotar 38 puntos para superar al legendario Wilt Chamberlain (31.419 puntos) como quinto máximo anotador historico de la competición. Pero no le bastó con esos 38 y al final anotó 44 puntos ante Portland Trail Blazers y suma ya 31.425 puntos en el ranking histórico de anotadores.

“The moment LeBron became 5th on the NBA's all-time scoring list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/S6GWl0lMHT“