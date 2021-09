Por merecimiento el FC Barcelona debería de haber sellado la primera plaza del Grupo B en el estadio Giuseppe Meazza de Milán pero un gol de Icardi en el minuto 87 ha evitado la victoria culé en casa del Inter de Milán. Malcom había adelantado a los de Valverde cuatro minutos antes. [Datos y estadísticas del Inter de Milán 1-1 FC Barcelona en RTVE.es]

El empate certifica la clasificación culé para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de dos jornadas para que concluya la fase de grupos.

Dueño y señor del balón de principio a fin

A pesar de que Valverde decidió a última hora dejar a Messi fuera de la convocatoria para no correr riesgos, el equipo no lo notó. No estaba el argentino pero los culés fueron dueños y señores de la posesión del balón desde el primero hasta el último minuto.

Con el balón monopolizado, al Inter no le quedaba otra que los contragolpes y las jugadas a balón parado. Para los de Spalletti no sería un problema relegarse solo a esas posibilidades. Era un planteamiento, el de ambos, muy similar al que desempeñaron en el partido del Camp Nou.

En ese, el Barça vapuleó a los italianos en el juego y en el marcador por los goles de Rafinha y de Jordi Alba. Esta noche los goles no han aparecido hasta los últimos diez minutos y no ha sido por falta de ocasiones.

En la primera parte la mayor parte de las acciones con peligro de los visitantes tuvieron como último protagonista a Luis Suárez pero al uruguayo le mojó la pólvora el chaparrón lombardo del Giuseppe Meazza.

Acertó a alojar el balón en las mallas el uruguayo en el minuto 60 pero el árbitro anuló la jugada porque Rakitic no pudo evitar que el balón saliera después de un paradón antológico del portero local, Handanovic, en el mano a mano ante el croata.

Los locales tuvieron sus llegadas más peligrosas sobre la portería de Ter Stegen del minuto 60 al 70. La más clara la tuvo Politano en su cabeza en el 65’ al enviar desviado un remate de cabeza cuando se encontraba libre de marca.