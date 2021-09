La organización de la Laver Cup de tenis ha dado a conocer los componentes del equipo de Europa, capitaneado por Bjon Borg, que defenderá el título frente al del resto del mundo, y destaca la ausencia del número uno de la ATP, Rafa Nadal.

“Signed, sealed and ready to deliver for #TeamEurope 2018: @RogerFederer, Alexander Zverev, @GrigorDimitrov @DjokerNole @David__Goffin and @kyle8edmund. pic.twitter.com/35632y9PWU“