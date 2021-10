Ficha técnica: 29 - España: Corrales; Solé (5, 3p), Gurbindo (1), Sarmiento (1), Raúl Entrerríos (4), Valero Rivera (1) y Aginagalde (1) -equipo inicial- Sterbik (ps), Balaguer (5), Alex Dujshebaev (4, 1p), Cañellas (-), Morros (-), Goñi (1), Ariño (4), Gedeón Guardiola (1) y Figueras (1) 23 - Suecia: Appelgren; Ekberg (4, 1p), Arnesson (1), Darj (-), Nielsen (5), Henningsson (2) y Wanne (3) -equipo inicial- Palicka (ps), Jeppsson (1), Tollbring (-), Petersson (-), Gottfridsson (2), Cederholm (-), Otslund (-), Zachrisson (3) y Nilsson (2) Marcador cada cinco minutos: 3-2, 4-5, 5-7, 7-9, 10-12 y 12-14 (Descanso) 15-14, 18-15, 20-16, 13-17, 26-20 y 29-23 (Final) Árbitros: Gubica y Milosevic (CRO). Excluyeron por dos minutos a Gurbindo y Morros por España; y a Zachrisson y Darj (2) por Suecia. Incidencias: Final del Campeonato de Europa de Croacia 2018 disputada en el Arena de Zagreb ante 9.000 unos espectadores. Asistió en directo al encuentro el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete.

La selección española ha alcanzado, a la quinta, el primer escalón del balonmano europeo. El deseado oro ha llegado al derrotar a Suecia por 29-23 en la final del Europeo de Croacia, que será recordado para siempre como uno de los grandes éxitos del balonmano español.

01.14 min Europeo de balonmano 2018. España, campeona de Europa

No lo había conseguido nunca. Lo había rozado cuatro veces. La última, hace tan solo dos años. Entonces Alemania privó a España de la medalla de oro. Pero esta vez, los 'Hispanos' no dejaron escapar su oportunidad. No llegaron como favoritos al torneo, pero tras una fantástica progresión y, tras desbancar a la todopoderosa Francia en semifinales, conquistaron el primer puesto en la gran final.

No fue fácil, pese a que el resultado final muestra la superioridad de España sobre el joven equipo sueco. Los nórdicos impusieron su velocidad en la primera parte, pero España supo hacerse con el partido en la segunda, gracias al 5-1 defensivo y un mayor acierto en ataque, impulsado por el brillante Balaguer (5 goles). Su entrada en el segundo tiempo marcó un punto de inflexión para que los de Ribera dieran la vuelta al choque y terminaran en lo alto del podio, por encima de Suecia y Francia, plata y bronce respectivamente.

Supo esperar su momento España para alzarse campeón de Europa. Ribera avisó en la previa que a Suecia le gustaba correr y tenía la portería bien cubierta. Y las grandes señas de la finalista se hicieron notar en el comienzo del envite por el título. Con Jasper Nielsen en estado de gracia (tres goles consecutivos), Suecia maltrató a España al contragolpe.

Mientras, España chocaba una y otra vez contra Appelgreen. El meta sueco, que no había jugado un solo minuto en la semifinal contra Dinamarca, se marcó once paradas en el primer tiempo de la final y oscureció el porvernir español. Suecia mandaba en el marcador y consiguió distancias de tres goles de ventaja.