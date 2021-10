Messi ha vuelto a ser el protagonista en el pase del Barcelona a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras vencer al Celta (5-0) y despejar las dudas que dejó el 1-1 de la ida. El argentino se alzó como el valor decisivo con dos goles antes de cumplirse el primer cuarto de hora.

Ernesto Valverde ya avisó de que no se fiaba del Celta en la rueda de prensa previa al partido y no se dejó nada en el banquillo. El técnico azulgrana alineó once de lujo para evitar cualquier sorpresa que dejase al vigente campeón sin la posibilidad de seguir defendiendo el título.

El que tuvo que ver el partido desde la grada fue el flamante fichaje del mercado invernal del Barça, el brasileño Philippe Coutinho disfrutó de la victoria de su nuevo club como un aficionado más. La lesión muscular que arrastraba le tendrá 20 días en el dique seco.

El partido comenzó con un guión muy parecido al del partido de liga, con un Barcelona dominando el balón y con un Celta saliendo con mucha peligro a la contra. Pero la incertidumbre duró más bien poco.

Cuando se estaba cumpliendo el minuto 12, Messi aprovechó un centro desde la izquierda de Jordi Alba para batir con un disparo de primeras a Sergio Álvarez. Dos minutos más tarde, la eliminatoria quedaba vista para sentencia con otro tanto de Messi y otra asistencia de Alba, en una jugada casi calcada a la del primer gol.