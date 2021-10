El primer derbi disputado en el Wanda Metropolitana no pasará a la historia y solo será recordado por eso, por ser el primer choque entre Atlético y Real Madrid. Ambos equipos llegaban en un momento muy irregular y con la necesidad de sacar una victoria tras el triunfo del Barça en Leganés, pero el miedo pesó más que los once puntos de razones para ganar.

Al final, el miedo de ambos por no perder el partido y enfrentarse a las críticas posteriores les ha pasado una factura que les deja en la misma situación, a diez puntos del club azulgrana, que saca sus compromisos incluso sin estar en el mejor momento de juego. Ahora, la liga se pone muy cuesta arriba, con solo 12 jornadas disputadas.

Se esperaba una paso adelante de los dos y eso fue lo que hizo el Atlético en los primeros compases de la noche, utilizando como argumento una presión alta que impedía salir cómodo a un Real Madrid que no está en su mejor momento de elaboración de juego.

Ahí se dio el primer momento decisivo del derbi, cuando a los cuatro minutos de juego Correa dispuso de la mejor ocasión de toda la primera mitad para haber puesto por delante al Atlético, en un mano a mano con Casilla que no fue capaz de solventar. Ese gol hubiese cambiado todo el devenir del partido. Esta acción evidenció lo que es un hecho, este Atlético no tiene gol, para un equipo al que le cuesta generar esas ocasiones claras es clave no fallarlas cuando se dan.

Esa buena actitud de los rojiblancos se fue disipando, quizás contagiados del tedisoso juego desplegado por el Real Madrid. Los blancos tocaban y tocaban sin profundidad, lo que dejaba al Atlético en una situación muy cómoda en defensa. El equipo de Simeone sí ha encontrado el equilibrio en la faceta defensiva y si enfrente hay un equipo que no da profundidad a su juego ni velocidad, pues es difícil que les pongan en un aprieto.

Y si Marcelo tuvo buenos momentos en ataque los estropeó con su labor defensiva. Está bien que le dé profundidad a la banda izquierda y que ponga en superioridad ante el rival, pero está mejor saber cuándo volver a cerrar los espacios que se dejan, sobre todo, si hay un hombre veloz como Correa esperando a tu espalda. No hubo daños mayores porque el argentino no supo interpretar su función.

Griezmann, pitado y muy cuestionado

El delantero del Atlético parece tener la cabeza en otro lugar, como demuestra cada vez que viaja a Francia y es entrevistado por un medio de su país, donde se deja querer constantemente por otras 'novias', como si por obra divina sus devaneos no fuesen a llegar a oídos de su afición, desu entrenador y de sus compañeros, en definitiva, a su actual familia rojiblanca, como bien declaró Simeone tras el empate.

"A mí me enseñaron que los que son de mi familia, hasta el día en que están en la familia, a muerte con ellos". Veremos qué pasa cuando el galo ya no esté en la familia 'colchonera' y tras los pitos recibidos en el Metropolitano tras ser sustituido, el divorcio parece cada vez más cercano. De ser un intocable a ser uno más, su bajo rendimiento le ha llevado a ser sustituido hasta en cinco ocasiones esta temporada, cuando los partidos aún no estaban resueltos. Solo lleva tres goles entre Liga y Champions y el último lo realizó el 26 de septiembre en la derrota europea ante el Chelsea.

En lo que a Real Madrid se refiere, Cristiano y Benzema debían dar un paso al frente y no lo hicieron. El portugués mostró más predisposión y se dejó ver más que el francés, pero empieza a dar síntomas de que lo mejor que tenía ya lo ha dado, sin discutir, que le queda fútbol aún en su pierna derecha para seguir dando alegrías al madridismo, aunque parece que el 'The Best' no le ha sentado muy bien. Está falto de velocidad y con las ideas poco claras. Pasó la mayor parte del partido volcado a la derecha, como en sus inicios en el Manchester United y suya fue la última ocasión de la noche, pero esa falta de velocidad que está mostrando fue clave para que Lucas llegase a cortar sus disparo ante de que Oblak se viese en apuros.