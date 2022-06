MotoGP | GP de Italia

El piloto italiano Valentino Rossi cuenta con el alta médica y podrá disputar este próximo fin de semana el Gran Premio de Italia en el circuito italiano de Mugello, anunció el equipo Movistar Yamaha.

Rossi, quien sufrió un accidente durante la semana pasada mientras practicaba motocross, era duda para disputar la siguiente carrera de MotoGP. Sin embargo, su equipo ha emitido un comunicado en el que ratifica su participación en los entrenamientos libres del viernes.

Debido al accidente, el múltiple campeón del mundo necesitaba el alta médica antes de disputar la carrera. Ahora seguirá siendo el gran atractivo de los aficionados locales durante la parada del Mundial de Moto GP en Italia.

Rossi marcha tercero en el Mundial, por detrás de los españoles Maverick Viñales y Dani Pedrosa.

Rossi, "bastante optimista"

El italiano aseguró ya en Mugello que no estaba "al ciento por ciento" si bien era "bastante optimista". "Ayer me probé en una moto y me sentí bien, podía moverme sin demasiado dolor, si bien sé que sentiré algo de dolor, pero todavía es jueves y podemos mejorar mucho de aquí al domingo para intentar hacer una buena carrera", explicó el italiano.

"Me siento bastante bien ya que mi condición ha mejorado especialmente en los dos últimos días, afortunadamente, porque fue una mala caída, muy dolorosa y pasé una noche en el hospital, porque me resultaba difícil respirar", comentó Rossi.

"Al regresar a casa, los primeros dos o tres días tuve mucho dolor y era muy negativo respecto a la carrera, pero desde hace dos días la situación ha mejorado mucho, puedo respirar mejor pero habrá que esperar a ver qué pasa cuando me suba a la M1, porque el estrés en ella es bastante alto", dijo el piloto de Yamaha.

Sobre la caída que sufrió practicando motocross, Valentino Rossi explicó que aterrizó "después de un salto, un metro por fuera de la tierra, en una zona muy blanda y sin preparar y la moto se clavó".

Al ser preguntado sobre su ex-compañero fallecido, el estadounidense Nicky Hayden recordó que "era un joven fantástico y de principios muy sanos, con su familia siempre primero y satisfecho tanto si acabada una carrera delante como detrás".