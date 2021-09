Motor | Dakar 2016

El piloto de Rallyes Sébastien Loeb ha anunciado que correrá el Dakar 2016 en el equipo Peugeot, en el que también están los pilotos Carlos Sainz, Cyril Despres y Stéphane Peterhansel.

“Happy to announce that I am joining the #DreamTEAM alongside @CSainz_oficial, @s_peterhansel & @cyrildespres ! #Dakar pic.twitter.com/jvjF0wZwJ1“