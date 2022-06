Con el maillot rojo de líder recién puesto, Joaquim 'Purito' Rodríguez avisaba: "La contrarreloj de Burgos la veo muy complicada". “Tengo que hacer una grandísima crono para estar en el podio” añadió incluso, dando prácticamente por perdidas sus opciones para llegar al escalón más alto del podio de Madrid. [Blog 'En Ruta': Mucha dureza pero fuerzas, las justas, por Carlos de Andrés]

Al día siguiente, después de reconocer el recorrido dijo: "He visto la crono y me dicho 'mira me gusta'". "No parece una crono en la que vaya a rodar tan rápido", manifestó ante los medios de comunicación en la jornada de descanso.

“Por favor, que quiten las contrarreloj“

Las experiencias vividas en el pasado le hacen recelar al ciclista catalán del equipo ruso Katusha. En la Vuelta de 2010 dijo adiós a sus opciones tras dejarse 4’18’’ respecto a Nibali en la crono de Peñafiel. Al año siguiente más de lo mismo, después de un día complicado en La Covatilla llegó la prueba contra el reloj en Salamanca y allí 'Purito' fue doblado por Bauke Mollema y superado en 4’25’’ por Chris Froome. "Por favor, que quiten las contrarreloj", llegó a suplicar en meta ese día.

El mayor varapalo que ha sufrido Joaquim Rodríguez sobre una bicicleta lo vivió, como no, en una contrarreloj. En la última etapa del Giro de Italia 2012, con la maglia rosa enfundada en Milán, el canadiense Ryder Hesjedal le remontó los 31 segundos de desventaja que tenía y se llevaba la carrera italiana por tan solo 16’’, la cuarta menor diferencia en la historia del Giro.

En 2012 aunque volvió a escaparsele la Vuelta a España a favor de Alberto Contador recibió una lección que ahora podría servirle, él mismo lo recordó el lunes en la Ermita de Alba: "Yo perdí una Vuelta en Fuente Dé, donde nadie se lo esperaba. Será complicado después de la crono cambiar la general porque luego hay muchas cosas en juego". "Ojalá", suspiraba.

Sus precedentes frente a Tom Dumoulin Ahora no se la juega ante Nibali, Froome, Hesjedal o Contador… ahora el especialista al que le toca enfrentarse es el holandés Tom Dumoulin (Giant). "Desde aquel día de Peñafiel he trabajado mucho para evitar que aquello vuelva a repetirse", afirmó cuando en Burgos le recordaron su pasado. Tan solo existen tres precedentes de ambos luchando por la victoria en una contrarreloj (han coincidido en seis pero las diferencias no se pueden tener en cuenta por la implicación de ambos). El primer antecedente destacable tuvo lugar en la Tirreno Adriático de 2013 en la que ‘Purito’ cedió respecto a Dumoulin 19 segundos en un prólogo de 9,2 kilómetros. Ese mismo año en el Tour de Francia, con el Mont Saint Michel de fondo, el catalán tardó 1’44’’ más que el holandés en recorrer los 33 kilómetros. También en el Tour pero este año, en el prólogo de Utrecht, el de Katusha marcó el peor tiempo de entre los favoritos, 16’22’’ en 13,8km. El holandés paró el crono en su tierra en 15’04’’ (ocho segundos peor que el vencedor Rohan Dennis). La aritmética nos dice que ahora, ante una crono de 38,7 kilómetros, Dumoulin puede aventajar a 'Purito' con una diferencia entre un minuto y medio y dos minutos y medio. Y la distancia que separa a Dumoulin del maillot rojo antes de la 17ª etapa es de 1’51’’.