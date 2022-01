Nadal: "Si sigo así durante dos años más veremos qué pasa"

El tenista español Rafael Nadal, décima raqueta del mundo, aseguró, tras caer eliminado del torneo de Wimbledon en segunda ronda, que si sigue "así durante dos años más veremos qué pasa" y descartó la retirada, algo que ni se le pasa "por la cabeza".

"Voy día a día, torneo a torneo. En un tiempo veremos dónde estoy, dónde puedo estar y dónde no puedo estar. Si seguimos así durante dos años más ya veremos", dijo Nadal en la sala de prensa del All England Tennis Club de Londres.

"Cuando llegue el día en el que lo que estoy haciendo no me motive buscaré otras cosas que hacer. A día de hoy, ese no es el caso. Tengo la motivación personal de hacer algo y voy a luchar por ello", agregó el manacorí, campeón de Wimbledon en dos ocasiones.

"Mi motivación es intentar recuperar el nivel de 2008 y 2010. Si no lo consigo no pasa nada, ya llegué a cinco finales aquí", explicó el español, que se despidió del All England Tennis Club tras caer con el alemán Dustin Brown, 102 del mundo, por 7-5, 3-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 34 minutos.