En el enésimo error arbitral, Arda Turan se quedó sin ver la roja directa. Tras recibir una falta no pitada, el turco se quitó la bota y se la tiró, literalmente, al línea. Gil Manzano solo le sacó la amarilla, quizá quiso compensar otras decisiones anteriores, lo que le hizo caer en otro grave error.

El Atlético - Barça de Copa fue un partido convulso. Lo peor, el momento en el que Arda Turan, minuto 48, lanzó la bota al asistente. Gil Manzano no expulsó al jugador, le mostró tarjeta amarilla. No habrá sanción para Arda porque en el acta no se refleja agresión.