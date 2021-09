Fórmula 1 | GP de Gran Bretaña

El español Fernando Alonso (Ferrari), doble campeón mundial de Fórmula 1, que hoy fue sexto en el Gran Premio de Gran Bretaña -donde se impuso el inglés Lewis Hamilton (Mercedes)- declaró tras la carrera de Silverstone que "ojalá dentro de dos fines de semana" sean "más competitivos".



Alonso, ganador de 32 Grandes Premios y autor de 22 'poles' en Fórmula Uno, protagonizó las más espectaculares escenas de la carrera de hoy en Inglaterra en su lucha por el quinto puesto con el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (Red Bull), resuelta a favor de éste después de varios lances que rozaron el límite de lo legal.



"Hay que utilizar los límites de la pista. Si las pasas, alguna ventaja sacas", explicó Alonso al canal de televisión Antena 3, en referencia a Vettel, tras la carrera.



"De todas formas, íbamos al límite, intentando salvar gasolina. Estábamos al límite, entre la retirada o aguantar. De forma legal o ilegal, era inevitable que Vettel nos pasase, antes o después. Los dos Red Bull y (el finlandés Valtteri) Bottas merecieron estar delante", comentó el doble campeón mundial asturiano.



"No hubo tal batalla, en realidad, porque dos vueltas antes de eso pregunté si nos retirábamos, porque no funcionaba nada. Yo también le intentaba cerrar, derecha a izquierda, derecha a izquierda; y también esperaba que me dieran un toque", reconoció Alonso, nacido hace 32 años en Oviedo.



"Poco más se podía hacer, porque los Mercedes y Bottas se escaparon demasiado pronto. Ojalá dentro de dos semanas seamos más competitivos", apuntó Alonso, al que este año Ferrari ha puesto a su disposición un monoplaza con el que sólo ha podido subir una vez al podio, en el Gran Premio de China, y a pesar de ello aún es cuarto en el Mundial, con 87 puntos a 78 de los que suma el líder, el alemán Nico Rosberg (Mercedes), que hoy se retiró por problemas en la caja de cambios.



El capitán de la escudería de Maranello indicó que no cree que su equipo fuese a presentar reclamación contra Vettel. "No. No creo. Si no lo hicieron ya, hay poco que hacer, pero como dije, antes o después nos pasaría. Éramos fruta madura", apuntó Alonso hoy, domingo, en Silverstone.