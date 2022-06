Ficha técnica: Ecuador: Domínguez; Guagua, Erazo, Paredes, W. Ayovi, Noboa (Caicedo, min.89), Montero (Ibarra, min.63), Valencia, Minda, Enner Valencia y Arroyo (Achilier, min.82). Francia: Lloris; Sagna, Koscielny, Sakho (Varane, min.61), Digne; Pogba, Schneiderlin, Matuidi (Giroud, min.67); Sissoko, Benzema, Griezmann (Remy, min.79). Árbitro: Noumandiez Doue (CIV). Amonestó a Erazo (min.83) por parte de Ecuador. Expulsó a Valencia (min.50) por roja directa en Ecuador. Estadio: Maracaná (Río de Janeiro).

No vio puerta Francia. Ni Ecuador. Y no fue por falta de ocasiones. El choque entre ambas selecciones en Maracaná no tuvo goles pero sí una bella pelea entre un equipo, el galo, que selló su liderato con el punto conseguido y sin forzar la máquina, y otro, el ecuatoriano, que dice adiós a Brasil 2014 pese a su buen contragolpe.

Francia, por tanto, acaba la fase de grupos con siete puntos y pasará a octavos como líder, seguida de Suiza, que ha acabado segunda tras golear a Honduras. Los centroamericanos, junto con Ecuador, se despiden del Mundial en un grupo en el que sí han triunfado los equipos europeos, una tendencia extraña en este campeonato.

Francia ha bajado el pistón goleador con el que llegó a este partido. Los de Deschamps se encontraron frente a una sólida Ecuador, que atajó con seguridad las llegadas galas y que tuvo en Domínguez, su portero, a uno de sus baluartes. Griezmann, esta vez titular, dispuso de la mejor ocasión de su equipo con un disparo que pegó en la madera.

Sin embargo, no hubo manera de batir al meta ecuatoriano. Tampoco lo consiguió Ecuador, que dejó hacer a los franceses y salió al contragolpe con rapidez pero, también, sin definición. Una falta de gol que les deja fuera del torneo a las primeras de cambio.

El partido arrancó, precisamente, con un contragolpe de Ecuador comandado por Jefferson Montero, que no pudo batir a Lloris cuando el partido acababa de nacer y estaba ya dominado completamente por Francia. Los glaos, que tardaron en probar a su portero rival, acaparaban la posesión pero no mordían.

El primer disparo a puerta llegó en el minuto 18, obra de Sissoko con una volea que fue directa a los guantes de Domínguez. Ecuador, dos minutos después, desaprovechó un regalo de Matuidi en el centro del campo al enviar Montero fuera el disparo tras el robo de balón. Parecía que los sudamericanos ganaban terreno cuando Pogba arrancó a los franceses de sus asientos con un tremendo cabezazo que sacó arriba Domínguez.