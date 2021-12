Clasificación del programa corto: .1. Yuzuru Hanyu (JPN) 101,45

.2. Patrick Chan (CAN) 97,52

.3. Javier Fernández (ESP) 86,98

.4. Daisuke Takahashi (JPN) 86,40

.5. Peter Liebers (GER) 86,04

.6. Jason Brown (CAN) 86,00

.7. Brian Joubert (FRA) 85,84

.8. Yan Han (CHN) 85,66

.9. Denis Ten (KAZ) 84,06



El patinador español Javier Fernández ha finalizado tercero su actuación en el programa corto de patinaje artístico con sabor agridulce, sobre la pista 'Iceberg' de Sochi. El madrileño salió después de Yuzuru Hanyu y puntuó un 86.98, muy lejos del japonés de 17 años (101,45).

Fernández, dos veces campeón de Europa, accede al programa libre del viernes con la tercera mejor nota (86,98), en un programa corto con un par de errores que le impidieron acabar más arriba.

Solo ha sido superado por el japonés Yuzuru Hanyu, que con 101,45 puntos ha establecido un nuevo récord mundial en un programa corto; y el canadiense Patrick Chan, campeón mundial los tres últimos años y que ha sido segundo con 97,52.

El español, la más clara opción de medalla para España en estos Juegos de Invierno de Sochi 2014, tuvo un par de errores que supo solventar bien, como consecuencia de su exceso de potencia.

Javier Fernández ha certificado la tercera plaza que le mete en el grupo final, donde competirán los mejores este viernes a partir de las 16:00 horas. El patinador luchará por hacerse con un metal histórico para el patinaje artístico español en el ejercicio libre.

El japonés Yuzuru Hanyu ha batido su propio récord mundial con los 101,45 puntos obtenidos. El anterior récord lo tenía en 99.84 puntos, en un programa corto que consta de siete elementos obligatorios, puntuados por diez jueces que hacen una valoración técnica y otra artística: tres saltos -de los que uno debe ser un salto combinado, el triple precedido de pasos y el otro un triple Axel-, tres piruetas y una secuencia de pasos.

El oro y la plata del viernes será cosa de Hanyu y el canadiense Chan, ambos compiten en otra liga. Javier Fernández luchará, previsiblemente, el bronce con el resto de patinadores.

02.17 min El español Javier Fernández, doble campeón de Europa de patinaje artístico, manifestó tras su intervención en el programa corto de la competición olímpica de los Juegos de Sochi, que se disputa hoy, jueves, en el "Iceberg", que "no han salido las cosas", pero que sigue "en el juego",

"Ha sido un día difícil, me iba tropezando por todos los lados, por decirlo así, en el programa. Pero algunas veces tenemos un día así. No hay muchas cosas que puedas hacer. Sólo tienes que seguir luchando el programa", ha respondido en la zona mixta del "Iceberg" de Sochi, sede de la competición, el patinador español.

“Me iba tropezando por todos los lados“

"Me siento contento por eso, porque he luchado el programa, he intentado hacer todo lo posible. Pero no han salido las cosas. Aún así, como me ha dicho mi entrenador (el canadiense Brian Orser), sigo en el juego", ha dicho después de efectuar su programa.

"Lo único que tengo que hacer es remontar un poquito de puntos, en el programa largo. Vamos a ir a relajarnos, salir mañana al cien por cien, y a ver lo que pasa", ha finalizado Javier Fernández.

El otro español en la competición, Javier Raya, ha terminado en una meritoria 25 posición.