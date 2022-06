Ciclismo | Lance Armstrong

El cineasta británico Stephen Frears abordará el escándalo por dopaje de Lance Armstrong, una película que se suma a los dos largometrajes que Hollywood planea acerca del exciclista estadounidense, informó el blog especializado Deadline.

El actor Ben Foster negocia actualmente los últimos detalles para cerrar el contrato e interpretar a Armstrong en la gran pantalla en la propuesta que dirigirá Frears, el realizador de títulos como The Queen (2006) o Dangerous Liaisons (1988).

La cinta cuenta con un guión de John Hodge (Trainspotting), cuya historia cubre desde que Armstrong recibe la noticia de que sufre un cáncer de testículos, hasta que confesó que consumió sustancias dopantes para mejorar su rendimiento sobre la bicicleta y lograr el inédito récord de siete victorias consecutivas en el Tour de Francia.

Según la publicación, el rodaje comenzará en otoño. En Hollywood se desarrollan actualmente otros dos largometrajes acerca de Armstrong, en manos de Warner Bros. y Paramount Pictures.

Warner ha puesto su firma a un proyecto desarrollado por los productores de Atlas Entertainment Charles Roven y Alex Gartner que contará con un guión de Scott Z. Burns (Side Effects).

La cinta la dirigirá Jay Roach, ganador del Emmy por los filmes para televisión Recount (2008) y Game Change (2012), ambos de temática política. En el acuerdo alcanzado se incluye los derechos de vida de Tyler Hamilton, el compañero de Armstrong en el equipo US Postal.

Asimismo, Paramount y la productora del cineasta J.J. Abrams (Lost, Star Trek), Bad Robot, versarán su apuesta en el libro Cycle of Lies: The Fall of Lance Armstrong, de la periodista deportiva del diario The New York Times Juliet Macur.

La autora siguió de cerca la vida del deportista desde su rehabilitación del cáncer hasta su declive. Además, el estudio Sony Pictures Classics cerró esta semana un acuerdo para distribuir el documental The Armstrong Lie.

El que fuera considerado el mejor ciclista de todos los tiempos fue desposeído de sus triunfos en el Tour, así como de la medalla de bronce que ganó en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.