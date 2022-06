Los velocistas Tyson Gay y Asafa Powell dan positivo por dopaje

Los velocistas Tyson Gay -de EE.UU.- y Asafa Powell -Jamaica- han dado positivo en diferentes controles antidopaje, ambos han sido campeones del mundo de los 100 metros.

El estadounidense ha confirmado él mismo este domingo que ha dado positivo en una sustancia sin identificar y no podrá participar en los campeonatos del mundo de Moscú del próximo mes.

Mientras, el también plusmarquista jamaicano ha dado positivo por estimulantes tras unas pruebas que se le realizaron el mes pasado en los campeonatos nacionales, según ha confirmado en un comunicado, reconociendo el positivo.

"Quiero decir a mi familia, a mis amigos y a mis seguidores de todo el mundo que nunca he tomado deliberada y voluntariamente ninguna sustancia contra las reglas. No soy ni he sido jamás un tramposo", ha enfatizado el jamaicano.

Gay, campeón mundial en 2007, que tenía la marca más rápida de los 100 metros este año con un 9,75, también ha confirmado por teléfono a Reuters que la Agencia Antidopaje de EE.UU. (USADA) le dijo el viernes que había dado positivo en una de las muestras analizadas en una prueba que se le realizó fuera de competición el pasado 16 de mayo.

“Confié en alguien y me ha decepcionado“

"No tengo una historia con el dopaje. He puesto mi confianza en alguien y me ha decepcionado", ha dicho Gay entre llantos, quien ha insistido en que "nunca" ha tomado una sustancia dopante a sabiendas.

"He cometido un error. Ahora no podré correr esta semana en Mónaco ni participar en los Mundiales", ha reconocido Gay. En los próximos días se procederá al contraanálisis.

El director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Atletismo (USATF, por sus siglas en inglés), Max Siegel, ha hecho público un comunicado en el que confiesa que "estas no son las noticias que uno quiere oír de ningún atleta" y afirma que ignora los detalles de los sucedido.

"No sabemos los detalles de este caso y nos remitimos a la USADA, que lo gestionará apropiadamente", ha añadido.

Gay no da más datos Gay no ha querido ofrecer más datos sobre el asunto y confía en la USADA. "Asumiré cualquier castigo como un hombre. Lo que he puesto en mi cuerpo es mi responsabilidad. Voy a ser sincero con la USADA sobre todas las cosas, sobre las personas con las que he estado, sobre los suplementos que he tomado y las marcas que he utilizado", ha dicho. “Asumiré cualquier castigo como un hombre“ Este año Gay había recuperado toda su potencia después de un año de lesiones y de operarse de una costilla. Sus marcas de la temporada (9.75 en 100 y 19.74 en 200) le hicieron concebir esperanzas de presentar batalla al jamaicano Usain Bolt en los Mundiales de Moscú, que se disputarán del 10 al 18 de agosto próximo. Gay ganó el mes pasado en Des Moines (Iowa) las dos pruebas de velocidad en las pruebas de selección estadounidenses.

Powell: "No soy ni he sido jamás un tramposo" Mientras, Asafa Powell ha confirmado mediante un comunicado el positivo por un estimulante en los recientes campeonatos de Jamaica, pero ha añadido que "no soy ni he sido jamás un tramposo". Tras explicar que la sustancia hallada en su organismo es el estimulante prohibido oxilofrina (methylsynephrina), Powell ha enviado un mensaje a sus allegados: "Quiero decir a mi familia, a mis amigos y a mis seguidores de todo el mundo que nunca he tomado deliberada y voluntariamente ninguna sustancia contra las reglas. No soy ni he sido jamás un tramposo". Powell, que se declara dispuesto a colaborar con la investigación, añade que su equipo trata de averiguar cómo llegó esa sustancia a su cuerpo pese a sus "rigurosos controles internos" a fin de que un caso similar no vuelva a repetirse. “Este resultado me deja completamente desolado“ "Mi actitud ante el dopaje es bien conocida y siempre he pasado cuantos controles me han pedido. Este resultado me deja completamente desolado porque, profesionalmente, me aparta de los Mundiales de Moscú, y personalmente tiene todavía un coste mayor, porque sé que mi familia y mi amigos estarán decepcionados", se lamenta. Powell asume las consecuencias del caso. "Mi error no ha consistido en hacer trampas, sino en no haber estado más vigilante. Quiero reiterar que nunca en mi carrera he pretendido mejorar mi rendimiento con ninguna sustancia", subraya.