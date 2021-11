Lorenzo: "Tenía que entrar corriendo cierto riesgo"

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Italia de MotoGP por tercer año consecutivo, reconoció que en su adelantamiento en la primera curva a su compatriota Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), tuvo que "entrar corriendo cierto riesgo".

"Supe que tenía que entrar corriendo cierto riesgo, pues el año pasado se abrió algo y este año no lo ha hecho tanto, pero al final no hubo ni roce, quizás porque al verme Dani levantó un poco la moto y tampoco ha sido fundamental ya que él no me ha dejado escapar en las primeras vueltas", explicó Jorge Lorenzo, quien afirmó que quería "pasarlo lo antes posible, en la primera curva, en la segunda o en la primera vuelta".

En cuanto al desarrollo en general de la carrera, Jorge Lorenzo ha explicado que ésta "ha dependido mucho de la temperatura pues con una temperatura menor hubiese sido más sencillo, pero con la que hemos tenido las Honda mejoran mucho y nosotros empeoramos. En esta pista, con la temperatura, se compensa mucho, por la mañana era mejor para nosotros y por la tarde ahí, ahí".

"He pilotado muy concentrado durante todo el fin de semana y creo que eso ha representado otro paso más en mi pilotaje y ha sido suficiente para ganar, pero no ha sido fácil ya que pensaba que Dani podía intentar el adelantamiento y tirar, pero he mejorado la entrada de curva con el depósito vacío, he logrado mayor fluidez y eso me ha permitido lograr esas décimas con las que he pegado el tirón", manifestó convencido el campeón del mundo de MotoGP en 2012.

En cuanto a la caída de Marc Márquez reconoció que le habría venido bien "que no se hubiese caído, por una parte me he alegrado por Dani pues lo está haciendo muy bien y es uno de los favoritos al título, pero también lo siento por Marc porque ha perdido muchos puntos y es también uno de los favoritos al campeonato, no sé que es mejor".

En otro momento, Jorge Lorenzo comentó que se sentía mejor piloto, ya que "con las circunstancias que nos ha tocado hoy, el calor y los problemas en algunas curvas con el tren delantero, no era sencillo bajar los tiempos y he logrado rodar en 1:47.9, pero lo he podido hacer estando muy concentrado y quizás el año pasado o el anterior hubiese tirado la toalla y Dani lo hubiese aprovechado para ganarme", afirmó el piloto.

"La verdad es que en la carrera no sabía muy bien cuáles eran los grados que había, pero sabía que al subir la temperatura íbamos a tener problemas y no sé los grados del asfalto, pero cada grado de menos cuenta a nuestro favor", reconoció.

En cuanto a ese problema con la temperatura, Jorge Lorenzo volvió a explicar, como el sábado, que "la Honda, en general, gira mejor que la nuestra, tiene más facilidad de girar, sobre todo en las curvas lentas, pero también cuando la temperatura es alta lo son en las rápidas, en donde si no son altas nosotros somos más competitivos".

En general, Jorge Lorenzo dijo que "podíamos tener una moto más competitiva, pero también mucho peor, por lo que estoy agradecido con la moto que tengo y el esfuerzo que hacen los ingenieros de Yamaha, ya que saben que estamos un paso por detrás y espero que consigan algo técnicamente que nos de un plus añadido".