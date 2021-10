Alonso: "Volver a ganar en casa ha sido increíble"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Ferrari) ha asegurado tras ganar este domingo en el Gran Premio de España, quinta carrera del Mundial y en el segundo triunfo para él, que está "extremamente contento" por este triunfo, su segundo también en el Circuit de Catalunya tras el de 2006, y ha añadido que este año tienen un coche, el F138, más competitivo y que le da "confianza" para luchar por el Mundial, donde ahora es tercero tras Vettel (Red Bull) y Raikkonen (Lotus).

"Una victoria muy especial en casa, no importa cuantas veces vengas porque lo haces partiendo de cero y quieres repetir. Estoy extremamente contento por el equipo, fue una sesión complicada de calificación, no fuimos muy rápidos, pero hoy tuvimos un ritmo de carrera bueno y pudimos explotar el potencial del coche, fue perfecto y estoy contento por el equipo y fans", aseguró Alonso en rueda de prensa.

“Tenemos el coche que más confianza da“

En este sentido, celebró que el monoplaza sea el más competitivo que ha llevado desde que está en la escudería italiana, y que ello le da confianza para luchar por el Mundial. "Tenemos opciones, el paquete correcto, no el más rápido pero en domingos es muy competitivo el coche, hacemos fantásticos 'pit stop', menos degradación, así que tenemos el coche más competitivo para luchar por el Mundial y el que más confianza da", se sinceró el asturiano.

Como punto clave en esta carrera, donde salía quinto y se convierte así en el primer piloto en ganar en el GP de España en el Circuit de Catalunya que no sale desde las tres primeras posiciones, vio además del ritmo de carrera la buena estrategia. "Hasta la última parada no sabíamos qué podía pasar", dijo.

"Teníamos una carrera con bastante tráfico y sabíamos que Kimi tenía una estrategia diferente y no sabíamos cómo se comportarían los neumáticos. Después del último 'pit stop', con 8 o 9 segundos por delante de Kimi, y con mejor ritmo, me di cuenta de que teníamos la carrera en el bolsillo si no cometíamos errores", argumentó el asturiano.