Aitor Karanka, segundo entrenador del Real Madrid, valoró este viernes en rueda de prensa el sorteo de los cuartos de final de la Champions League que emparejó a su equipo con el Galatasaray, y declaró que en el club madridista se equivocarían si pensarán que los turcos "son un rival fácil".

El técnico blanco ya vivió un doble enfrentamiento europeo frente al Galatasaray en su etapa de jugador en el Real Madrid y conoce la experiencia de enfrentarse al cuadro de Estambul. Lo hizo en la campaña 2000/2001 y el cuadro madrileño se llevó la eliminatoria de cuartos de final de la misma competición en la que volverán a verse las caras a partir del 3 de abril.

"Es el que hay. Nos equivocamos si pensamos que va a ser un rival fácil. Tienen jugadores de mucha experiencia, gente que estuvo en el club (Wesley Snijder y Hamit Altintop) y gente muy buena como Drogba. Va a ser una eliminatoria muy complicada", aseguró.

De momento, la atención en el Mallorca

"Es el rival en cuartos. Es por algo si está ahí, con jugadores de mucha experiencia. Pero tenemos todavía partidos de Liga para llegar a ese partido y ya habrá tiempo de hablar y estudiar a ese rival. Ahora a centrarnos en el partido de mañana ante el Mallorca", añadió.

Sobre si habría sido bueno que en el sorteo hubiese tocado el Barcelona para enfrentarse a los azulgrana en el mejor momento de la temporada, no quiso pronunciarse: "Hablar de algo que no es, no creo que hay que darle vueltas. Especular sobre cosas que no son posibles, mejor no decir nada".

Por último, recordó su visita al estadio del Galatasaray hace trece años y aseguró que lo que más le llamó la atención fue "el ambiente" de las gradas.

"Lo viví y eso es con lo que te quedas. Nos pusimos fácil, entre comillas, arriba y luego nos remontaron (el Madrid perdió 3-2 y después ganó 3-0 en su estado). La vuelta era en el Bernabéu y ahora es al contrario", concluyó.