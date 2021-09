En ocho días, el 'año III' de Mourinho en el Real Madrid puede pasar de ser un fracaso a ser un éxito. Fracaso si cae en la Copa del Rey y en la Champions League a manos del Barça y del Manchester United o éxito si consigue pasar en ambas eliminatorias (una posible eliminación del Barça en Champions ante el Milán endulzaría aún más la campaña blanca). [FC Barcelona - Real Madrid en vivo, semifinales de Copa del Rey este martes 21:00h. en RTVE.es]



El FC Barcelona por su parte también se juega buena parte de la temporada en los próximos días pero su colchón en forma de puntos en la Liga puede amortiguar a duras penas los posibles golpes.



Ambos conjuntos han venido utilizando un once titular tipo para las grandes citas pero el momento de forma de dos jugadores puede hacer variar el esquema, se trata de Kaká y de Villa. [Vota en nuestra encuesta: ¿Merecen ser titulares Kaká y Villa en el 'clásico'?]



Este martes se disputa el primer asalto, el partido que decidirá qué equipo jugará la final de la Copa del Rey. La gran duda respecto al once blanco es saber si Mourinho ya se ha cansado del distraído Di María y coloca al brasileño Kaká junto a los intocables Özil y Cristiano Ronaldo. Será una piedra toque para todos de cara al partido de Old Trafford.



El extremo argentino no es el de temporadas pasadas, su punta de velocidad no ha existido y sin ella su juego decae notablemente. En el otro lado está el brasileño a pesar de que fuera uno de los descartados para el partido de ida en el Bernabéu. Kaká vuelve a pedir una oportunidad, la enésima que le concede la afición del Real Madrid. En los últimos partidos, frente a Sevilla, Rayo y Depor, ha sido uno de los mejores. Se le ha visto veloz, resistente, con confianza e incluso ha visto puerta en Riazor.

“Si el míster me necesita, ahí estoy“

"No quiero hablar más de si he resucitado porque se ha dicho tantas veces... Yo me encuentro bien pero sólo pienso en poder ayudar al equipo. Si el míster me necesita, ahí estoy", explicó en A Coruña.



Ha pasado de estar más fuera que dentro –tanto en verano como en el mercado de invierno– a ser aclamado como titular por la afición. El partido de Pamplona en el que fue expulsado nada más saltar al campo pareció su sentencia pero increíblemente ha vuelto a sorprender.



Sus cifras aún así no son para colgarle a él toda la responsabilidad en el momento decisivo de la temporada, un solo gol en 15 partidos, siete como titular y ocho como suplente, con solo 531 minutos como titular y 225 de suplente. Desaparecido en partidos de gran calado como los ‘clásicos’ o de Champions.



Su aval ahora mismo son las sensaciones que transmite. Si está bien, Kaká corre más y mejor que Modric a la hora de contragolpear. Su fuerte es la conducción y además el Camp Nou se le da bien (1-1 en la Champions de 2011 y 2-2 en la Copa de 2012). Y no hay que olvidar que a la vuelta de la esquina está Old Trafford, donde probablemente hizo el mejor partido de su vida en la semifinal de Champions 2006-07 que le puso en bandeja al AC Milan la Chmpions a él el Balón de Oro.