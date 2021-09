Baloncesto | NBA

La racha triunfal de Los Ángeles Lakers continuó en el Barclays Center, de Brooklyn, donde el escolta Kobe Bryant volvió a ser el jugador decisivo que les permitió ganar a domicilio por 83-92 al equipo local de los Nets. A falta de cuatro minutos para el final del partido el español Pau Gasol se retiró por una lesión en su pie derecho cuyo alcance será conocido este miércoles.

Bryant, que no tuvo protagonismo en la primera parte, de nuevo surgió en los momentos decisivos del partido y fue una vez más el líder del ataque de los Lakers al conseguir 21 puntos y ocho asistencias.

La estrella de los Lakers anotó cuatro puntos en los últimos tres minutos del partido que fueron los que aseguraron el marcador, incluida su última canasta que dio un parcial de 83-86 y que abrió la racha de 8-0 que el equipo angelino consiguió en el último 1:42 minuto para asegurar la victoria.

La victoria, que fue la tercera consecutiva que consiguen los Lakers (23-26) fuera de su campo y la sexta global en los últimos siete partidos disputados, tuvo más valor que ninguna ya que la lograron con las bajas por lesión del pívot Dwight Howard y el alero Metta World Peace, que fue suspendido por un partido.

López se aprovechó de la falta de hombres altos de los Lakers y consiguió un doble-doble de 30 puntos, 11 rebotes y tres tapones, pero no pudo evitar la derrota, la quinta que sufren en los últimos 10 partidos y que alejan a los Nets (28-20), cuatro juegos del primer lugar de la División Atlántico, que lideran los Knicks después de la cuarta derrota de los Nets en los últimos seis partidos.

A partir de ese momento el partido estuvo igualado hasta el último empate que fue a 82-82 para luego surgir la racha encestadora de los Lakers cuando en el campo ya no estaba Gasol.

Los fisioterapeutas del equipo atendieron a Gasol que continuó en el partido, pero enseguida tuvo que pedir volver a los vestuarios y ya no regresó más.

El jugador de Sant Boi no tuvo su mejor inspiración encestadora al anotar 6 de 16 tiros de campo, y acertó 3 de 4 lanzamientos de personal, repartió dos asistencias y puso dos tapones.

Dragic fue el verdugo de los Grizzlies (90-96)

El base esloveno Goran Dragic, que anotó 15 de sus 17 puntos en el cuarto periodo, dejó en evidencia la crisis de juego por la que atraviesan los Grizzlies de Memphis, que vieron como los Suns de Phoenix les vencieron a domicilio por 90-96.

Dragic, que había conseguido solo dos puntos en los tres primeros cuartos al anotar 1 de 6 tiros de campo, se reencontró con su mejor toque de muñeca en los momentos decisivos y superó a la defensa de los Grizzlies, que tampoco tuvieron el apoyo del ataque.

El base esloveno anotó 5 de 6 tiros de campo en el cuarto periodo, incluido tres jugadas de tres puntos y permitió a los Suns romper una racha de dos derrotas consecutivas.

Dragic anotó la canasta que dio a los Suns el empate (88-88) y luego consiguió otros seis tantos seguidos que pusieron el marcador a favor de los Suns.

Junto a Dragic, el pívot polaco Marcin Gortat también impuso su dominio en el juego bajo los aros al aportar 20 puntos (8-10, 0-0, 4-5) y capturó siete rebotes.

Los Suns, que dominaron a los Grizzlies en el cuarto periodo con parcial de 19-31, fueron capaces de conseguir la victoria a pesar de tener 22 pérdidas de balón, la peor marca en lo que va de temporada.

Pero su acierto encestador de un 51 por ciento en los tiros de campo fue la clave que les abrió el camino del triunfo y les permitió romper racha de dos derrotas consecutivas.

El equipo de Phoenix también superó a los Grizzlies en las acciones dentro de la pintura al conseguir 52 puntos por 40 del equipo de Memphis, que al descanso se fueron con la ventaja parcial de 52-50.

El base Jerryd Bayless, que anotó 11 de 15 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, aportó 29 puntos, su mejor marca de la temporada, y encabezó el ataque de los Grizzlies.

Mientras que el ala-pívot Zach Randolph consiguió un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes, pero no recibió bien los balones dentro de la pintura y tuvo que luchar cada canasta, lo que hizo que al final no pudiese con el factor físico de la defensa de los Suns y no fuese tampoco factor ganador.

Mucho menos el pívot español Marc Gasol, que vivió una de sus peores noches de la temporada al aportar solo seis puntos después de jugar 23 minutos y ser eliminado del partido por seis personales.

Gasol anotó 2 de 8 tiros de campo y 2 de 2 desde la línea de personal, capturó tres rebotes, dio una asistencia y perdió cuatro balones.

"No hay excusas, no jugamos bien ni entregamos bien el balón dentro de la pintura", declaró Gasol al concluir el partido. "El cuarto periodo nos dominaron con sus tiros desde fuera del perímetro y Dragic estuvo imparable".

El alero Tayshaun Prince, que llegó con el traspaso de Rudy Gay a los Raptors de Toronto, aportó 11 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y recuperó tres balones, que los dejaron como el tercer jugador de los Grizzlies que tuvieron números de dos dígitos.