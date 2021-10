Este viernes se cumplen cinco años del fichaje de Pau Gasol por Los Ángeles Lakers, una operación que cambió la vida del jugador y que elevó la historia del baloncesto español a cotas nunca antes alcanzadas, aunque su protagonismo en el equipo haya descendido en las últimas temporadas y no pase actualmente por su mejor momento.

“De todo tienes que aprender y disfrutar“

"Ha habido un poquito de todo, así es la vida", manifestó Gasol. "De todo tienes que aprender y disfrutar, pero también saber luchar en cada momento. Estoy contento en general y de momento hago un balance muy positivo, aunque lógicamente espero que la situación actual mejore. Espero volver a vivir tiempos más dulces", sostuvo.



El ala-pívot de Sant Boi de Llobregat se refiere a la actual situación de los Lakers, fuera de las plazas que dan acceso a los "playoffs" pero en busca de cierta estabilidad tras dejar atrás la destitución de Mike Brown y asumir la llegada de Mike D'Antoni, que ha relegado al español al papel de sexto hombre desde el banquillo.



Para el internacional español, todo cambió aquella mañana del 1 de febrero de 2008. El catalán se encontraba en el ecuador de su séptima temporada en la NBA como miembro de los Memphis Grizzlies, equipo con el que avanzó en tres ocasiones a los "playoffs" pero con el que fue incapaz de ganar un solo encuentro de aquellas eliminatorias.



"Me llamaron a la oficina del mánager de los Grizzlies", rememoró Gasol. "La verdad es que no esperaba que me diera esa noticia. Pensaba que quería hablar de algún tema en particular de forma privada y me dijeron que me iba a los Lakers. Me cogió realmente por sorpresa", apuntó.

“De primeras estaba en estado de shock“

"De primeras estaba en estado de shock. Me podían haber dicho que el destino era Cleveland y hubiera seguido la sorpresa. Luego ya asimilas y te alegras o no del destino, pero durante los primeros minutos estás muy impactado porque tienes que hacer las maletas inmediatamente e irte a otro lugar", sostuvo.

“Espero mantenerla a nivel profesional y personal“

Fue llegar a la ciudad californiana y convertir a unos Lakers venidos a menos e incapaces de recobrar el esplendor del "three-peat" logrado con Shaquille O'Neal, en todo un contendiente al título liderado desde la cancha, cómo no, por Kobe Bryant. "Estoy orgulloso y contento de la relación profesional que he desarrollado con Bryant. Espero mantenerla a nivel profesional y personal", declaró.



Con Gasol a bordo, los Lakers de Phil Jackson alcanzaron esa misma temporada las Finales de la NBA, aunque perdieron por 4-2 en la lucha por el título contra Boston Celtics en unos enfrentamientos que le granjearon al jugador la etiqueta de "blando" por parte de algunos sectores críticos con su juego.



Al año siguiente el catalán se pudo quitar esa espina superando a Orlando Magic en pleno duelo directo con su hoy compañero Dwight Howard. Gasol puso su nombre con letras de oro en la historia del baloncesto español, siendo el primer jugador del país -y único de momento- en alzarse con un anillo de la NBA 23 años después del debut de Fernando Martín en tierras estadounidenses.



Una temporada más tarde Gasol y los Lakers volvieron a saborear las mieles del éxito vengándose de los Celtics en un séptimo partido de las Finales no apto para cardiacos.



Desde entonces, el nivel del conjunto angelino no ha vuelto a ser el mismo y las dos últimas campañas se han saldado con tempranas eliminaciones en las eliminatorias por el título y constantes rumores en torno a una posible salida de Gasol.

“Ganar los dos anillos fue algo inigualable“

De hecho, fue la propia NBA inmediatamente después del cierre patronal quien anuló un traspaso a tres bandas en diciembre de 2011 que enviaba al español a Houston Rockets. "Sin duda, ganar los dos anillos fue algo inigualable. Lo peor, la incertidumbre por la que he pasado en varios momentos, los periodos en los que el equipo no funciona... Son situaciones difíciles para un jugador como yo", indicó.



Gasol, al que le resta una temporada más de contrato con los angelinos, le pide al futuro "sobre todo salud" para poder jugar al máximo nivel del que es capaz, independientemente de cuál sea su destino más adelante. "Todo lo demás vendrá como tenga que venir", concluyó.