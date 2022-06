Ciclismo | Caso Armstrong

El exciclista Lance Armstrong, de 41 años, ha confesado que se merece el castigo pero no la pena de muerte en referencia a la sanción de por vida de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que le impide no solo participar en competiciones de ciclismo sino también en triatlones u otro tipo de carreras oficiales. Unos deportes que Armstrong también practica.

"Estoy avergonzado de lo que hice. Este es un negocio sucio", ha comentado el ex ciclista, que no obstante sigue viendo el deporte como un juego limpio y "quiere volver. No al Tour de Francia pero hay un montón de cosas que podría hacer. Me encantaría volver a competir pero ese no es el motivo por el que estoy haciendo esto”.

Además ha reconocido que la sanción de la UCI le ha reportado un gran coste económico,. "En sólo unos días perdí 75 millones de dólares en patrocinadores. [...] La llamada más difícil fue la que me hizo Nike para comunicarme que no podían seguir con el apoyo y lo mismo sucedía con los de mi Fundación Livestrong".

El exciclista ha reconocido que dejar la fundación contra el cáncer Livestrong, que ha calificado como su “sexto hijo”, fue el peor momento en su escándalo de dopaje.

“Entiendo que os sintais traicionados, tuvisteis fe en mi y lo siento. Y me comprometo a pasar el tiempo necesario para compensar el daño causado” ha comentado el exciclista después de que la conductora del programa, Oprah Winfrey, le leyera una carta de uno de los miembros de su fundación.

“Estoy en terapia y me encuentro mejor. […] Me enfrento a mis demonios. Es un proceso y estoy al inicio de ese proceso. Es muy complicado. He tenido una vida desordenada. No es excusa. Va a ser un proceso largo” se ha sincerado el exciclista.