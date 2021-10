La azarosa vida en los banquillos antes del parón navideño

La vida de los entrenadores de fútbol nunca ha sido fácil. Dos de ellos, Pellegrino en el Valencia y Pochettino en el Espanyol ya perdieron su puesto en Primera, en las 16 jornadas de Liga que se llevan disputadas. A falta de un partido para llegar al parón navideño, la típica frase que cuestiona si "llegarán a comerse el turrón" es una realidad para muchos de ellos. [Siga todos los detalles de la jornada de Liga en RTVE.es]

Todos conviven con la posibilidad de ser destituidos y en esa presión poco importa estar arriba o abajo. La cosa se complica a poco que los objetivos fijados no acompañen. Obviamente, los que ocupan las últimas plazas corren un mayor peligro de no llegar a "comerse el turrón", pero parece que todos lo harán este año, al menos de momento... que el lunes ya se verá.

La tensión de estar abajo

El Deportivo es el último en la tabla. A punto de declararse en concurso de acreedores, el club gallego tiene todos sus ingresos embargados por Hacienda. Su presidente, Augusto César Lendoiro, ha dicho: "La viabilidad del club está totalmente asegurada. El concurso si incidirá en la toma de decisiones de fichajes, tanto en salidas como entradas".

Así las cosas, el Deportivo acumula dos empates y cuatro derrotas en las últimas seis jornadas y este jueves se enfrenta al penúltimo, el Espanyol, en duelo vital para ambos. El técnico del Depor, José Luis Oltra ya mostró su confianza en salir del atolladero y dijo no sentirse cuestionado por la directiva: "Yo tengo la sensación de que desde dentro no se me cuestiona y estoy tranquilo, confío en el grupo y el grupo en mí. Yo no soy importante, el importante es el Deportivo".

En el próximo rival del Deportivo, el Espanyol, sí que se tomó la decisión tajante de llamar a Javier Aguirre en sustitución de Mauricio Pochettino. El equipo lleva tres empates consecutivos y seis jornadas sin ganar. Tras el punto logrado en el Bernabéu con el técnico mexicano, el equipo parece recobrar su autoestima.

Problemas también en el Mallorca de Joaquín Caparrós. Solo se han ganado dos de los últimos 33 puntos disputados. El Mallorca es antepenúltimo y no gana desde que lo hiciera al Valencia, a finales de septiembre. El entrenador utrerano no teme a la destitución pese a la situación de su equipo.

Caparrós afirmó su fortaleza: "Se que tengo el respaldo del consejo de administración y de los jugadores y estoy en deuda con ellos y con la afición. He dicho que, para matarme, me tienen que meter el cargador completo, porque si no es así me levanto".

Aires revueltos y respaldo al técnico en Granada, que está empatado a puntos con el Mallorca en ese afilado abismo de los puestos de descenso. El Granada lleva dos empates y tres derrotas consecutivas, pero su gran problema es la alarmante falta de gol. Los rojiblancos son, con solo 11, los menos goleadores de la división.

Juan Antonio Albacete Anquela, pese al apoyo mostrado por el presidente de la entidad, Quique Pina, declaró no hace mucho: "Claro que temo por mi posición. Todo el mundo teme ahora mismo por su puesto. Lo único que puedo decir es que este equipo va a salir de ahí abajo".