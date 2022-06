MotoGP | Gran Premio de Australia

El piloto australiano de MotoGP, Casey Stoner (Honda), se ha mostrado sorprendido este viernes con su rendimiento "muy positivo" en el Gran Premio de Australia, donde ha liderado la primera jornada de entrenamientos libres, gracias a que ha rodado "bastante más rápido que los demás" tanto con neumáticos blancos como con duros.

"El primer día ha sido muy positivo: hemos cogido rápido el ritmo y, sinceramente, no pensaba poder rodar en estos tiempos. En el primer entrenamiento, los tiempos ya eran bastante buenos pero pensaba que todos mejorarían bastante por la tarde. En cambio, hemos sido capaces de ir bastante más rápido que los demás con el neumático blando, con el que he hecho prácticamente la distancia de carrera, y cuando he montado el duro he vuelto a mejorar", explicó Stoner.

El piloto australiano, que el domingo se despedirá de su afición en el circuito de Phillip Island, reconoció que es "muy positivo" empezar de esta manera el fin de semana, aunque pidió prudencia hasta ver cómo evolucionan sus rivales.

"Debemos esperar a mañana y el domingo para ver dónde están los demás. Mi tobillo ha empeorado desde Motegi, pero aquí hay muchas menos curvas a derecha y no tengo que forzar tanto", explicó sobre su reciente lesión.

Pedrosa: "Casey está yendo muy rápido aquí" El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Honda) ha declarado que en el circuito de Phillip Island es "importante encontrar una buena dirección en la puesta a punto de la moto" y que espera que la lluvia le permita "trabajar" este sábado para acercarse al piloto Casey Stoner, que está yendo "muy rápido" en este circuito. "Afortunadamente, hoy hemos tenido dos entrenamientos en seco, aunque no estaba previsto, y esto es bueno en un circuito como este donde es importante encontrar una buena dirección en la puesta a punto de la moto", indicó Dani Pedrosa en declaraciones facilitadas por el equipo. El piloto español aseguró que a pesar de haber probado el neumático "blando" es importante "rodar" con el "duro". "Solo he probado el neumático blando, por lo que mañana será también importante rodar con el duro y probar algunas ideas que tenemos de electrónica y suspensiones para seguir mejorando sensaciones", señaló. Para concluir, Pedrosa declaró que espera que la lluvia permita seguir trabajando "en el ritmo" para acercarse a Stoner, que lideró la primera jornada. "Casey está yendo muy rápido aquí, como es habitual, así que a ver si mañana tampoco llueve y podemos trabajar en el ritmo y acercarnos", explicó.