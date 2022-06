El informe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos con las acusaciones de dopaje sobre Lance Armstrong se basan también en los testimonios recogidos por la propia USADA para lo que llaman "Decisión razonada" sobre el caso del ciclista texano.

Así, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos cita a 11 compañeros de Lance Armstrong: Frankie Andreu, Michael Barry, Tom Danielson, Tyler Hamilton, George Hincapie, Floyd Landis, Levi Leipheimer, Stephen Swart, Christian Vande Velde, Jonathan Vaughters y David Zabriskie.

Uno de los reconocidos escuderos de Lance Armstrong, Levi Leipheimer también ha reconocido el uso frecuente de sustancias dopantes hasta 2006 y ha asegurado en la declaración jurada ante el juez, tras ser citado por la USADA, que el dopaje "no era la excepción, era la norma".

"Si no lo hacías te ibas a casa. Para mí esto no es una posibilidad", explicó Leipheimer, dos veces podio en la Vuelta a España y una en el Tour de Francia. "Desde 1999 pensaba que para triunfar en el ciclismo profesional era necesario el uso de sustancias dopantes. Desde este momento conseguí EPO durante tres años y pagué por él aparte de los entrenamientos", explicó el corredor de Montana, de 38 años.

"Durante este tiempo estuve inyectándome EPO tal y como explicaban en la caja del producto. Admito que no dejé que el dopaje me apartara de mi sueño, pero también admito que he usado sustancias prohibidas", insistió Leipheimer, medalla de bronce en la modalidad de contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

También suspendido Leipheimer, que ha sido suspendido desde el pasado 1 de septiembre, también perderá todos sus triunfos desde junio de 1999 hasta el 30 de julio de 2006, así como desde el 7 de julio de ese mismo año hasta el 29 de julio de 2007.

Nombres españoles en las declaraciones El estadounidense, uno de los fieles escuderos de Armstrong, explicó cómo llegó al US Postal y cómo fue introducido en el mundo del dopaje. "Llegué en 1999 para el Mundial de Italia y los doctores del equipo, los españoles Luis García del Moral y Pepe Martí, me preguntaron si había usado EPO alguna vez", contó. "No se pusieron felices cuando vieron mi reticencia, pero confesé que lo había tomado de forma eventual. Un año después me dediqué a competir en pequeñas pruebas y tampoco pasé ningún control del propio equipo", admitió Leipheimer. "El doctor Del Moral me llamó y me dio algunas instrucciones para saber cómo debía inyectarme el EPO, cómo usarle y cómo parar antes de una competición. Me recomendó que fuera una inyección intravenosa y no subcutánea para tener mejor rendimiento y no poder ser detectado en los controles", dijo.