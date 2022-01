Marc Márquez, vencedor de la prueba de Moto2 en San Marino, que tuvo que ser parada en la cuarta vuelta al perder aceite la moto de un rival y quedar reducida a solo catorce vueltas, explicó que "en una carrera tan corta es difícil pensar con calma".

"Quizás por esa razón el final ha resultado tan intenso y en cada curva he intentado frenar lo más tarde posible, pero él -por Pol Espargaró- hacía lo mismo, aunque he podido llegar primero a las dos curvas finales y tapar todos los huecos", reconoció.

Para Marc Márquez el triunfo en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático ha sido "importante", puesto que "Pol siempre ha ido rápido aquí".

"Es una victoria que me gusta, máxime por como hemos tenido que plantear la carrera, ya que sabía que podía estar delante, tenía mucha confianza en mis posibilidades, pero en los últimos entrenamientos libres de la mañana me ha costado un poco tener un buen ritmo, y no sabíamos cómo aguantarían los neumáticos", explicó el líder del mundial de Moto2.

"En una ocasión, además, he estado a punto de caerme y he perdido un poco la concentración, que ha sido cuando me han adelantado Pol y Tito Rabat, por lo que he tenido que reaccionar rápido", comentó.

"He intentado recuperar la posición con un pilotaje al límite en cada vuelta, y cuando he alcanzado a Pol, he intentado adelantarle en la primera frenada y es donde ha comenzado la lucha por la victoria final", agregó Marc Márquez.