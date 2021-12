La campeona griega de triple salto, Paraskevi Papachristou, no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al ser excluida este miércoles del equipo olímpico de Grecia por haber publicado en una red social un comentario racista, lo que el Comité Olímpico Heleno consideró como "incompatible con los valores del olimpismo".

La atleta habría dicho en su cuenta personal de Twitter que "con tantos africanos en Grecia, al menos los mosquitos del Nilo Occidental se nutrirán de comida casera".

El comentario coincide con un momento en el que Grecia, afectada por la crisis financiera y económica, vive un auge de incidentes racistas. Por otro lado el país helénico se ha visto aquejado por un virus proveniente del Nilo que ha provocado un muerto y al menos cinco infectados, según las autoridades sanitarias del país.

Se arrepiente del comentario

Tras las críticas y expulsión de la expedición olímpica, declaraba en el portal griego Contra.gr: "No tenía la intención de ofender a nadie. Respeto a todos los seres humanos sin tener en cuenta el color de piel. No tengo ninguna relación con la política, me interesa solo el atletismo".

Aunque de momento el arrepentimiento de la atleta no ha servido para lograr el perdón y competir en Londres 2012.