Tour 2012 | Alejandro Valverde

El español Alejandro Valverde (Movistar) señaló al final de la tercera etapa del Tour de Francia, con meta en ascenso en Boulogne-Sur-Mer, que le gustaría "tener la ocasión de disputar una etapa de estas con Sagan", pero lamentó "que no hay ocasión".

Valverde, que se salió en una curva a dos kilómetros de meta, explicó los momentos que le eliminaron como candidato a la victoria. "Nos habían dicho antes de salir que había una curva peligrosa a derechas, pero cuando hemos llegado ahí no me funcionaba la emisora y no he escuchado lo que nos decían por el auricular", dijo.

“Si estaba ahí es porque tenía buenas piernas“

Esta mala trazada de la curva en la rotonda situada a dos kilómetros de meta, le costó al ciclista murciano cualquier opción de éxito. "Pasé de ir cuarto del grupo de cabeza a ir el último, y además en el repecho final me ha vuelto a pillar la caída que ha habido. Si estaba ahí a 2 kilómetros es porque tenía buenas piernas. Iba súper bien colocado y me había encontrado con fuerza en las cotas anteriores, sin problemas para pasar para adelante", explicó.

Al líder del Movistar le gustaría "disputar un final así con Sagan, pero "no estamos teniendo ocasión". El vencedor de la Vuelta 2009 también se quitó el sombrero ante la demostración del ciclista eslovaco, que a los 22 años, en su debut en la 'grande boucle', ya ha hecho doblete. "Hay que darle la enhorabuena porque está demostrando ser el mejor en las llegadas de este tipo", señaló.

También se refirió Valverde a la mala suerte que persigue al equipo. Su paisano José Joaquín Rojas se fracturó la clavícula en una caída que sufrió a 30 kilómetros de meta. "No hemos tenido suerte, ni por mi parte, ni sobre todo de Rojas. Ha tenido un Tour gafado y hoy lo ha acabado de rematar. La caída ha sido al lado mío porque íbamos delante y enseguida he visto que se echaba mano al hombro y que tenía mala pinta. Sólo me queda darle mucho ánimo y que se recupere lo antes posible", concluyó.