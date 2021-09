Alejandro Valverde ha afirmado que se sentía bien para haber ganado la primera etapa del Tour de Francia, pero lamentó haber quedado cortado en dos ocasiones, lo que le relegó a la sexta plaza de un día en el que se impuso el eslovaco Peter Sagan.



El español no se cayó de la bicicleta, pero tuvo que poner pie a tierra en una montonera que se formó a uno 22 kilómetros de la meta de Seraing, por lo que tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para conectar con los mejores. "He tenido que poner pie a tierra. Estaba bien colocado con los compañeros, pero he tenido mala suerte, me he quedado atrás", afirmó el ciclista del Movistar.



"Luego he ido a arrancar, con Gesink, pero me he quedado cerrado con las vallas y me ha costado enlazar", agregó.

“Me encontraba bien, no sé que hubiera hecho “

Valverde señaló que se encontraba con buenas sensaciones para haber disputado una victoria en una etapa cuyo perfil se adaptaba a sus características, con final en un puerto de cuarta categoría. "Me encontraba bien, no sé que hubiera hecho, pero creo que hubiera podido intentarlo", afirmó.



El murciano deseó suerte a la selección española, que esta noche disputa la final de la Eurocopa frente a Italia. "A ver si gana España", dijo.