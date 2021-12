El defensa español Sergio Ramos, elegido mejor jugador del partido, ha asegurado que no tuvo ninguna duda en el lanzamiento que anotó en la tanda de penaltis, pese al error que tuvo en esa misma suerte en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich."

"Para nada tenía miedo. Ya tenía ganas desde lo que ocurrió con mi equipo en las semifinales de la Liga de Campeones, porque siempre he tenido confianza".

No obstante, el jugador andaluz, que no ha dudado en destacar el buen trabajo colectivo del equipo español, ha asegurado que pese a llegar a la ronda de penaltis, el triunfo de la selección española fue "merecido".

"Estoy muy contento de llegar a la final y orgulloso de ser español, porque creo que la selección se lo ha merecido", ha afirmado Ramos quien no ha mostrado ninguna preferencia por el rival en la gran final.

Cesc: "Tenía un presentimiento"

Cesc Fábregas, autor del gol de penalti que decidió el pase de España, ha reconocido que tenía el "presentimiento" de que iba a ocurrir de esta manera, como pasó hace cuatro años en cuartos ante Italia.

"Tenía esta intuición. Esta tarde lo estaba pensando. Toni Grande me dijo que tirara el segundo y le he dicho que no. Tenía este presentimiento. La vida me da otra oportunidad como esta y es increíble".

“He jugado fatal“

Ha reconocido que había jugado "fatal", pero ha señalado que estaba muy feliz y con "mucha emoción". Además, ha lamentado el haber dicho a su familia que no viajara a Donetsk a ver la semifinal, pero le ha dedicado el triunfo.

El barcelonista ha apuntado que "es una pasada llegar a otra final". "Jugar en cuatro años tres finales, no sé si alguien lo ha conseguido en la historia". Respecto a sus preferencias sobre el rival de la final, dijo que "a estas alturas ya da igual".